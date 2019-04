Nieuwe burgeroorlog dreigt in Libië met offensief krijgsheer Haftar

Haftar gaf zijn militie, het zogenoemde Libische Nationale Leger (LNA), donderdag opdracht op te rukken naar de hoofdstad. Hij heeft vooral een sterke positie in het oosten van het land, maar veroverde in januari ook grote delen van het zuiden van Libië. Haftars opmars is veroordeeld door de Verenigde Staten en door een aantal Europese landen.

Diplomaten vrezen dat de aanval op Tripoli kan uitmonden in opnieuw een bloedige burgeroorlog in het toch al door burgeroorlogen geteisterde land. In de hoofdstad delen verschillende islamitische milities, waaronder ook die van de moslimbroederschap, de macht. Versterkingen zijn de laatste dagen aangekomen uit de kustplaatsen Misrata en Zawiya.

Dat de aanval wordt ingezet juist op het moment dat VN-secretaris-generaal António Guterres in het land was voor een bemiddelingspoging, shockeert ook landen die Haftar steunen, waaronder Rusland. De EU werkte juist samen met de regering in Tripoli, vooral met het doel de vluchtelingenstroom van Afrika naar Europa in te dammen. De VN probeert de strijdende partijen alsnog aan tafel te krijgen. ‘Ik verlaat Libië met een zwaar hart en grote zorgen. Ik hoop dat het mogelijk is een bloedige confrontatie te voorkomen rond Tripoli', aldus Guterres op Twitter. Maar ongeveer een week voor de geplande VN-vredesconferentie dreigt in het door burgeroorlog verscheurde Libië juist een nieuwe escalatie van geweld.

Volledig scherm Versterkingen zijn onderweg vanuit Misrata naar Tripoli. © REUTERS

Verdeeld

Het eens steenrijke Libië is al jaren hopeloos verdeeld tussen de milities die zich hebben verenigd in de regering in Tripoli of een rivaliserend bewind rond de stad Benghazi in het oosten. Daar is Haftar de sterke man. Deze 75-jarige oud-legerofficier die ooit een oud-strijdmakker was van kolonel Kadaffi maar later in ongenade viel en in ballingschap woonde in de Verenigde Staten, zou de steun hebben van Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de Arabische nieuwszender Al-Jazeera zegt Haftar dat hij de enige uitweg biedt voor het verdeelde en verarmde land. Velen vrezen in dat geval een autoritair bestuur. Haftar staat niet bekend om halve maatregelen. Het Internationaal Strafhof onderzoekt video’s waarin te zien is hoe tegenstanders van zijn regering met een nekschot worden geëxecuteerd. De schutter is bekend maar Haftar laat hem lopen, ondanks een internationaal arrestatiebevel. De strategisch slimme Haftar heeft al diverse deals gesloten met stammen in juist olierijke gebieden.

Volledig scherm Materiaal dat door regeringstroepen zou zijn buitgemaakt op de troepen van Haftar. © AFP

Aanwakkeren

De Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Groot-Brittannië waarschuwen in een gezamenlijk mededeling dat ze iedereen verantwoordelijk zullen stellen die geweld aanwakkert. Groot-Brittannië heeft een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd. Volgens Mansour El-Kikhia, een in Amerika woonachtige Libië-expert, is het een kwestie van tijd eer Haftar de hoofdstad Tripoli zal innemen. “De heerschappij van de milities is voorbij. Zelfs de bewoners zijn de huidige situatie beu. Niet omdat ze pro-Haftar zijn maar omdat ze smachten naar een normaal leven en vrede. Het is een puinhoop in Tripoli. De milities stelen alles wat los en vast zit. Ze plunderen het land terwijl mensen honger lijden”, zegt hij tegen Al-Jazeera. El-Kikha noemt de milities in Tripoli ‘"kinderen met geweren". Een andere expert, de in Tripoli verblijvende Saleh El Bakkoush, vindt dat onzin. De regeringstroepen zouden aan de winnende hand zijn en westelijk van de hoofdstad net 140 opstandelingen gevangen hebben genomen waarbij het nodige materieel werd ingepikt.