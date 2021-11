Nieuwe Democratische burgemeester van New York spreekt conservatieve kiezers aan

De verkiezingsoverwinning was verwacht, maar bijzonder is hoeveel conservatieve New Yorkers op Eric Adams hebben gestemd. Vooral omdat hij een oud-politieman is met ideeën over orde en gezag, zo blijkt uit peilingen. Adams schrijft geschiedenis als de tweede zwarte burgemeester van de stad, na David Dinkins die van 1990 tot 1993 de baas was. Hij neemt in januari de ambtsketen over van zijn partijgenoot Bill De Blasio, die zich na twee termijnen niet meer verkiesbaar mocht stellen.

Maar - daarover wordt al gespeculeerd in de Verenigde Staten - kan hij ook de tweede zwarte president worden na Barack Obama, die twee termijnen volmaakte (2009-2017)? Met zijn deels rechtse agenda heeft Adams veel te bieden. In 2028 of misschien al in 2024 zou Adams een kans kunnen wagen, denken insiders. Hij is ook een jonkie, vergeleken met de zittende president Joe Biden die over twee weken 79 jaar wordt. Donald Trump, die serieus overweegt in 2024 terug te komen, is tegen die tijd ook al 78.

Niet links

De troefkaart van Adams om een breder electoraat aan te spreken is dat hij zich profileert als vriend van de arbeider maar tegelijk duidelijk heeft gemaakt dat hij geen uitgesproken linkse burgemeester zal zijn. De meeste Democraten in die functie voor hem waren dat trouwens ook niet. Adams voerde stevig campagne over veiligheid in de stad, politiehervorming (minder agenten op kantoor met administratieve taken, meer agenten in burger op straat) en de impact van het coronavirus en de economische crisis op arbeiders en de middenklasse.



In tegenstelling tot de linkervleugel van zijn eigen partij gelooft hij dat niet de overheid maar vooral ondernemers die kar moeten gaan trekken. Adams, die ooit even bij de Republikeinse Partij hoorde (tussen 1997 en 2001), heeft veel vrienden in ondernemerskringen. Hij is ter rechterzijde ook geliefd vanwege een harde aanpak van criminaliteit. De misdaadcijfers in New York zijn niet de slechtste in vergelijking met voorgaande decennia en met andere Amerikaanse steden, maar sinds het begin van de pandemie is het wapengeweld en het aantal moorden zorgwekkend aan het stijgen.

Blauw

Adams weet alles van law and order. Hij zat 22 jaar bij de NYPD, de politie van New York City. Hoe hij daar kwam is bijzonder. Hij koos voor het blauw, zo wil het verhaal, omdat hij als tiener eens door de politie was geslagen. Adams, zoon van een dag en nacht werkende schoonmaakster en een slager met een alcoholprobleem, groeide op in armoede en leek voorbestemd slecht te eindigen. Als jonge tiener deed hij ‘boodschappen’ voor lokale criminelen in de wijk Brooklyn. Op zijn 14e werd hij gearresteerd wegens het bestelen van een prostituee nadat die Adams en zijn broer niet zou hebben betaald voor koeriersklusjes. Tijdens hun hechtenis werden de jongens afgeranseld door blanke agenten, totdat een zwarte agent ingreep.

Adams kreeg destijds een voorwaardelijke straf van de jeugdrechter maar was geïntrigeerd door die ene politieman die voor hem was opgekomen. Een priester adviseerde hem later zelf politieman te worden en de misstanden bij het NYPD van binnenuit aan te pakken. Ondanks zijn dyslexie haalde hij alle examens. Zijn ambitie bezorgde hem niet alleen vrienden in het korps maar ook de vakbonden steunden hem. Omstreden was hij omdat hij gesprekken aanging met extreme zwarte organisaties als Nation of Islam van de antisemitische Louis Farrakhan.

Na een succesvolle carrière en soms spraakmakende optredens (als politieman verscheen hij op televisie met kritische opmerkingen over de zittende burgemeester) ging hij de politiek in. Adams werkte als senator in het parlement van de staat New York en was voorzitter van het wijkbestuur van Brooklyn. Jarenlang heeft hij de functie van burgemeester geambieerd. Nu is het zo ver. En het eindigt niet in New York, zeggen zijn fans.