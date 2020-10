Nieuwe lockdown tergt de Italianen: zorgen en woede nemen snel toe

Het is net zes uur geweest en Trastevere lijkt uitgestorven. De talloze restaurantjes in de populairste uitgaanswijk van Rome hebben hun rolluiken gesloten. Alleen de schoenenwinkel in de Vicolo del Cinque, een van de gewoonlijk zo volle stegen, is open. ,,Heb je een euro voor me? Dan kan ik een broodje kopen'', grapt eigenaar Stefano in de deuropening van zijn verlaten zaak, maar hij lacht er niet bij. ,,Aan wie moet ik nu schoenen verkopen? Mijn klanten zijn toeristen. Die komen al sinds maart niet meer. En mensen die op weg naar een restaurant hier langs slenteren. Zie jij ze?'' Stefano kijkt wat ongelukkig de lege straat in. Formeel is zijn winkel niet door de nieuwe regels getroffen - hij hoeft immers niet dicht - en dus komt hij niet in aanmerking voor een schadevergoeding. ,,Ik voel me flink genaaid.''