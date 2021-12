Nieuwe Notre-Dame krijgt moderne wandtapijten, maar wordt zeker geen ‘Disneyland’

De Notre-Dame in Parijs, die in 2019 afbrandde, krijgt een nieuw interieur. En daar hadden veel mensen al een oordeel over vóór ze wisten hoe het er uit zou zien.

Na felle discussies, flink verzet en verhitte debatten, heeft een speciale adviescommissie groen licht gegeven voor een nieuwe inrichting. De kerk brandde in april 2019 voor een groot deel af. Het bisdom Parijs kwam daarom met een plan voor de vernieuwing van het interieur. Dat is nu in grote lijnen goedgekeurd, maar wel met enkele kritische kanttekeningen.

Het publiek mag straks via de hoofdingang naar binnen, er komen nieuwe ‘looproutes’, de bankjes en de verlichting worden aangepast en kunst, ‘meubilair’ en kerkelijke objecten krijgen soms een nieuwe plaats. ,,De kathedraal moet straks goed toegankelijk zijn voor gelovigen én de jaarlijkse miljoenen bezoekers”, aldus het bisdom.

Disneyland

Met de goedkeuring voor de plannen komt er een einde aan wekenlange ophef die eigenlijk nergens over ging. Het voorstel van het bisdom was niet openbaar en toch schreven kranten al dat ‘de kathedraal wel eens op een politiek correct Disneyland kan gaan lijken’. Die was raak! Noem bij Fransen het woord ‘Disneyland’ en ze vallen in een flauwte door de alom oprukkende veramerikanisering.

Volledig scherm Renovatie aan de binnenkant van de Notre-Dame. © AFP

Daarna waren er nog steeds geen details bekend over de verbouwing. Wat alleen uitlekte was dat er nieuwe lampen en nieuwe bankjes kwamen. En wellicht geprojecteerde Bijbelleuzen op de muren. Projecties? Meteen wemelde het hashtags op Twitter waarin bijna over heiligschennis werd gesproken: ‘Help! Ze willen streetart in de Notre-Dame!’

Woke

Ook de Franse minister van Cultuur deed onhandig een duit in het zakje, door te zeggen dat er in de Notre-Dame moderne kunst ‘zou kunnen komen’. Ja: zóu kunnen, zoals van Anselm Kiefer en Louise Bourgeois. Zelfs in Nederland werd de verbouwing al als ‘woke’ bestempeld, een term die meteen hele volksstammen in de gordijnen jaagt.

Kortom: niemand wist hoe de kerk er van binnen uit ging zien, maar iedereen had al een oordeel en kwalificatie klaar.

Volledig scherm De renovatie vanuit de lucht. © AFP

In dagblad Le Monde werd nog een serieuze poging tot kritiek gedaan. Een honderdtal prominenten schreef een open brief. ,,Wat na de brand is blijven staan, wil het bisdom nu alsnog afbreken.” De kerk zou volledig in oude staat hersteld moeten worden, schreven ze. Maar ook daar waren er meteen weer kwalificaties van de bouwplannen - ‘modieus’ en ‘kitsch’ - die vooral publiekelijke afkeer moesten oproepen, zonder onderbouwing met veel feiten.

Rieten stoeltjes

Pas afgelopen donderdag presenteerde het bisdom zijn ideeën aan de adviescommissie. Die ging akkoord met de grote lijnen. Alleen zouden er geen beelden van heiligen verplaatst mogen worden. En die nieuwe bankjes, die in de plaats moeten komen van de oude rieten stoeltjes: nee, dat ging te ver. Ze zouden verrijdbaar zijn en verlicht worden en dat was de commissie een stap te ver: ,,Het bisdom mag zelf esthetische keuzes maken, maar een kathedraal vraagt om plechtigheid.”

En de projecties op de muren en de moderne kunst dan? ,,Het voorstel van het bisdom leek in niets op Disneyland of streetart” zei een commissielid tegen de krant Le Figaro. Vooralsnog wil de kerk alleen moderne wandtapijten ophangen. En wandtapijten, die zijn niet woke. Toch?

