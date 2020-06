Nieuwe omstreden Hongkongse wet maakt beledigen Chinees volkslied strafbaar

De stemming valt op een symbolische dag. Vandaag wordt het protest op het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede) in Peking in 1989 herdacht. Dat was het grootste protest tegen het Chinese regime in de geschiedenis: ongeveer een miljoen mensen namen deel en het werd op 4 juni bloedig neergeslagen. Traditioneel gezien wordt de herdenking ervan groots aangepakt in Hongkong, maar de massale bijeenkomsten zijn nu verboden vanwege het coronavirus. Nu worden door de hele stad kaarsen aangestoken om het protest toch te herdenken. In China is herdenking van het protest verboden. Daar is het taboe.