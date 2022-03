Nieuwe onderhandelingen Oekraïne van start in Turkije: ‘Handen schudden zit er niet bij’

Vandaag is een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Russische en Oekraïense delegaties, deze keer in Turkije. President Erdogan van Turkije heeft beide partijen verwelkomd in Istanbul, en hoopt op resultaten, vertelt hij in een toespraak.

Handen schudden was er in Istanbul niet bij, werd gemeld op de Oekraïense televisie. De Oekraïense onderhandelaar en presidentieel adviseur Michailo Podoljak zei op Twitter dat de basisprincipes van het onderhandelingsproces het voornaamste gesprekspunt zijn. Maar er wordt gewerkt aan ‘het hele spectrum van omstreden onderwerpen’.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn Russische en Oekraïense collega gesproken voordat de onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne in Istanbul van start gaan. Hij herhaalde zijn wens dat beide partijen de wapens snel laten zwijgen. Volgens hem bewegen zaken in een positieve richting. De verwachtingen zijn evenwel niet hooggespannen.

Ruim een maand na het begin van de oorlog spreken delegaties van beide kanten elkaar vanaf 09.30 uur in het presidentiële Dolmabahce-paleis in Istanbul, meldde Erdogans kantoor. Voordien hebben Turkse bemiddelaars apart een gesprek met de twee delegaties.

Mijlpaal

Volgens Erdogan kan de bijeenkomst de weg effenen voor een ontmoeting tussen de presidenten Vladimir Poetin en Volodimir Zelenski, zei hij op televisie tegen beide delegaties. Volgens hem is de tijd gekomen om resultaten te boeken. Het is aan de strijdende partijen ‘deze tragedie’ te stoppen, aldus Erdogan.

Bronnen in Rusland lieten ondertussen aan persbureau TASS weten dat een “mijlpaal” kan worden bereikt. Mocht dat niet lukken, dan zouden de gesprekken per video kunnen worden voortgezet. Oekraïne had eerder laten weten geen doorbraak over de belangrijkste kwesties te verwachten.

Volledig scherm De onderhandelingen vinden plaats in het presidentiële Dolmabahce-paleis © REUTERS

Op 10 maart ontmoetten de buitenlandministers van Oekraïne en Rusland elkaar al in de Zuid-Turkse badplaats Antalya, maar dat leverde niet veel concreets op. Eerder waren er al drie onderhandelingssessies in Belarus en ook waren er gespreksrondes per video, die eveneens erg moeizaam verliepen.

Oekraïne wil dat de Russische troepen zich terugtrekken en veiligheidsgaranties van de Russen. Rusland eist onder meer dat Kiev afziet van NAVO-lidmaatschap en de twee staatjes in de oostelijke Donbas-regio’s erkent als onafhankelijk en de in 2014 ingelijfde Krim erkent als Russisch.