Nieuwe premier Haïti belooft verkiezingen en de orde te herstellen

De 71-jarige Henry, een voormalige neurochirurg, is de zevende en laatste premier die door de op 7 juli vermoorde president Jovenel Moïse was aangesteld. Moïse werd gedood bij een aanval op zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince waarbij volgens de Haïtiaanse autoriteiten minstens 28 mensen betrokken waren, van wie velen Colombiaanse huurlingen die waren ingeschakeld via een in Florida gevestigd beveiligingsbedrijf.

De Haïtiaanse politie arresteerde inmiddels meer dan twintig verdachten, onder wie achttien Colombianen en drie Haïtianen, die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Diverse verdachten van de moord op de president werkten eerder als informant voor Amerikaanse veiligheidsdiensten, hebben Amerikaanse media eerder gemeld. De antidrugsdienst DEA heeft toegegeven dat een van de gearresteerden voorheen in dienst was.

Na de dood van president Moïse nam Claude Joseph in eerste instantie de macht over als interim-premier. Hij stapte eerder deze week op, omdat de president Henry twee dagen voor zijn dood al als premier had benoemd. Henry was echter nog niet ingezworen toen Moïse werd vermoord. In de nieuwe regering zal Joseph de functie van minister van Buitenlandse Zaken bekleden. Jovenel Moïse wordt vrijdag begraven in Cap-Haïtien.