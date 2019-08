Nieuwe president wil vrede in oostelijk Oekraïne, maar dat lijkt nog ver weg

Klimaatrap­port VN: voedselte­kort dreigt

15:10 Een wereldwijd voedseltekort dreigt tussen 2050 en 2100 als we de klimaatverandering niet in toom weten te houden, dat staat in het klimaatrapport van de Verenigde Naties dat vandaag is gepresenteerd. In het rapport wordt de relatie tussen klimaatverandering, landgebruik en voedselzekerheid onderzocht en uitgelegd.