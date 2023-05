Nieuwe regen verwacht in overstromingsgebied Italië, premier keert eerder terug van G7-top

Met videoIn de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna is de regen teruggekeerd, nadat het gebied deze week was getroffen door zware overstromingen en aardverschuivingen na hevige regenval. Het noodweer heeft zeker veertien mensen het leven gekost. Premier Meloni keert een dag eerder terug van de G7-top in Japan.

In delen van de regio geldt nog altijd het hoogste waarschuwingsniveau. De nieuwe buien kunnen ervoor zorgen dat het waterpeil in de rivieren opnieuw stijgt en dat de rivieren wederom buiten hun oevers treden. Dat gebeurde vrijdag ook al rond de stad Ravenna.

Vanwege het noodweer zijn zo’n 15.000 mensen geëvacueerd. Op sommige plekken staan de straten nog blank en zakt het water maar langzaam. Reddingswerkers en vrijwilligers proberen wegen vrij te maken van modder. Voor sommige mensen is het momenteel lastig om aan voedsel en drinkwater te komen.

Volledig scherm Reddingswerkers proberen mensen in nood en ouderen te helpen in een Noord-Italiaanse stad, Ravenna. © ANP / EPA

De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de overstromingen omschreven als de ‘ergste voor Italië in een eeuw tijd’. De regenbuien in het noorden van Italië volgden na maanden van droogte, waardoor de regen volgens meteorologen moeilijker kon wegzakken in de grond.

De Grote Prijs van Emilia-Romagna, die dit weekend in Italië verreden zou worden, werd begin deze week al afgelast. ,,De beslissing is genomen omdat het niet mogelijk is om het evenement op veilige wijze te laten plaatsvinden voor onze fans, de teams en ons personeel”, aldus de Formule 1 in een verklaring.

Premier keert eerder terug

Premier Giorgia Meloni zal een dag eerder terugkeren van de internationale G7-top in Hiroshima (Japan), zo laten twee bronnen zaterdag weten. In een tweet bedankt zij haar G7-collega's voor hun uitgesproken solidariteit aan het land. Verder staat er aanstaande dinsdag een kabinetsvergadering gepland in Italië om besluiten te nemen over de maatregelen om de getroffen Italianen zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De Italiaanse kustwacht redde per helikopter een ouder stel uit hun overstroomde woning (video):

