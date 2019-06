Nieuwe ‘schattige’ kattensoort ontdekt op eiland Corsica

Pierre Benedetti, een medewerker van de Office Nationale des Forets et de la Chasse (het Franse instituut voor bos en jacht, red.), is laaiend enthousiast over de vondst. ,,Het gaat om een wilde, natuurlijke soort die nog niet bij de wetenschap bekend was. Waarschijnlijk komt dat, omdat de dieren zich onopvallend gedragen en vooral in nachtelijke uren actief zijn.” Zijn collega Charles-Antone Cecchini noemt de aanstaande erkenning van de soort een bevestiging van verhalen uit de Corsicaanse mythologie. ,,Daarin werd al gesproken over vosachtige boskatten die tot wanhoop van herders de uiers van schapen en geiten aanvielen.”

Gespot in een kippenhok

In 2008 werd op Corsica voor de eerste keer een Ghjattu volpe gezien in een kippenhok. Onderzoek volgde, maar pas vier jaar later kon het dna van de dieren worden afgenomen en gedetailleerd in kaart worden gebracht. De afgelopen jaren is het genetisch materiaal vergeleken met dat van andere in het wild levende soorten zoals de Europese wilde kat en de Afrikaanse boskat. Volgens Bendetti gaat het in het geval van de voskat om een losstaande soort. ,,Het is nog een mysterie hoe ze op het eiland zijn beland. Vermoedelijk zijn ze rond 6500 voor Christus uit het Midden-Oosten meegenomen door boeren.” De katten, die niet meer in hun oorspronkelijke habitat buiten Corsica voorkomen, krijgen de komende tijd identificatiechips om ze makkelijker te kunnen bestuderen.