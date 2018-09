Nieuwe smokkelroute: migranten komen nu via Baskenland Europa in

Geldgebrek: België heeft een nijpend tekort aan 'rosse centen'

10:06 België kampt met acuut geldgebrek. ,,De rosse centjes zijn op'', kopt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. 'Rosse' slaat hier niet op het bestedingsdoel. Het tekort schuilt in de munten van 1 en 2 eurocent. Onze zuiderburen geven ze niet uit, maar stoppen ze in de spaarpot. Bijslaan mag de Belgische Munt niet en daarom wordt er nagedacht over een campagne om het kleingeld weer aan het rollen te krijgen.