Nieuwe tarantula ontdekt met ‘gouden lokken’, onderzoekers houden vindplaats geheim

Op de verjaardag van ex-vrien­din Marly pleegt haar stalker en moordenaar Eric zelfmoord

Eric V. (57), de man die vorig jaar zijn ex-vriendin Marly Schapendonk (35) en haar neef Martie doodschoot, heeft zelfmoord gepleegd in de Belgische gevangenis. De Eindhovenaar lijkt bewust voor die datum te hebben gekozen: het was de verjaardag van Marly. Het is het voortijdige einde van een trieste zaak rond een stalker met gps-trackers, de politie die niet adequaat ingreep, een heldhaftige neef én de dood van drie mensen.