Nieuwe tip in zaak Bende van Nijvel

Wederom is een aanwijzing opgedoken dat de Belgische rijkswacht een rol speelde bij de bloedige aanslagen van de Bende van Nijvel in de jaren tachtig. Volgens een ex-rijkswachter mochten hij en zijn collega's na de overvallen op twee supermarkten in 1985 niet in de achtervolging gaan met hun snelle politievoertuigen.

,,We moesten ons aan onze taak houden: alcoholcontroles uitvoeren in de buurt'', schrijft hij volgens de Belgische krant Het Nieuwsblad in een brief aan de 70-jarige Stef Vermassen, de advocaat van enkele slachtoffers. De raadsman gaat de brief van de oud-rijkswachter doorsturen aan de onderzoeksrechter.

De rijkswachter die Vermassen de nieuwe brief stuurde, was de avond van de overval even verderop aan het werk. Met de Porsche, een BMW en motoren had zijn team zeker iets kunnen beginnen tegen de Golf GTI van de Bende van Nijvel, maar dat mocht dus niet.



De rijkswachters waren helemaal van slag en boos en hebben, volgens de getuigenis, de zakjes van de alcoholcontroles gewoon weggegooid.

Hogerhand

Volgens Vermassen is het de tweede duidelijke getuigenis dat agenten niet mochten optreden tijdens de overvallen. Onlangs verklaarde een andere oud-rijkswachter dat hij van hogerhand het bevel had gekregen om op 9 november 1985 de bewaking van een supermarkt in Aalst een halfuur voor sluitingstijd terug te trekken. Kort na het vertrek overviel de bende de supermarkt. Er vielen acht doden.