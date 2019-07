Nieuwe wapendeal met Taiwan zet relatie VS-China verder onder druk

Strafhof acht ‘The Terminator’ schuldig aan oorlogsmis­da­den en misdaden tegen de menselijk­heid

8 juli Rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag hebben vandaag een in Rwanda geboren Congolees, Bosco Ntaganda, schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die circa zestien jaar geleden in het noordoosten van Congo zijn gepleegd. De strafmaat wordt later bepaald.