Nieuwsgierige zeeleeuw sluipt Nieuw-Zeelandse woning binnen en bezorgt huiskat trauma

Een nieuwsgierige jonge pelsrob is, nadat hij in Nieuw-Zeeland een huis binnendrong, terug naar de zee gebracht. Het dier viel de huiskat lastig, hing wat rond in de gang en lag even in een stoel. Opmerkelijk genoeg maakte hij niets stuk bij zijn ‘inbraak’.

De familie Ross uit Mount Maunganui was behoorlijk verrast toen ze woensdagochtend de Nieuw-Zeelandse pelsrob in hun huis aantroffen. Het huis ligt ongeveer 150 meter van de kust. Phil Ross, die toevallig mariene bioloog is, vindt het jammer dat hij als enige op dat moment niet thuis was, schrijft The Guardian.



,,Dit was echt het enige noodgeval waarbij het nuttig is om een mariene bioloog in huis te hebben”, zegt hij. ,,Ik heb echt mijn moment om te schitteren gemist.” Zijn vrouw Jenn was even voor zessen opgestaan om te gaan fitnessen. Toen ze in haar auto stapte, blafte er iets in de buurt en schuifelde vervolgens weg. Jenn dacht dat het iemands hond was.

Inbreker Oscar ligt te rusten in een fauteuil.

Logeerkamer

Het zeebeest was er in geslaagd om via het kattenluik binnen te komen. Mogelijk was de nieuwsgierige rob buiten de huiskat Coco tegengekomen. ,,De kat probeerde haar territorium te verdedigen, maar de zeerob was duidelijk niet geïntimideerd. Dus vluchtte Coco via het kattenluik naar binnen en haar belager moet haar zijn gevolgd.’’



De slimme insluiper verbleef een tijdje in de logeerkamer en vleide zich op een comfortabele stoel. Uiteindelijk wist Jenn de pelsrob door de voordeur de tuin in te loodsen. Een natuurbeschermer pikte het dier daar op om het terug naar zee te brengen.

In Nieuw-Zeeland is een pelsrob een huis binnengedrongen.

Oscar

De pelsrob, die inmiddels Oscar is gedoopt, bleek overigens buitengewoon braaf. Het beest sloopte niets en deed ook zijn behoefte niet binnen. ,,Ik denk dat dat behoorlijk funest voor het meubilair was geweest”, klink het. De kat had inmiddels de benen genomen naar het huis van de buren.



Bij terugkeer in haar eigen huis bleek Coco behoorlijk getraumatiseerd. Volgens Ross is het in deze tijd van het jaar niet ongebruikelijk om jonge robben in het gebied te zien rondzwerven. ,,Ik denk dat ze, net als alle tieners, niet altijd even verstandige beslissingen nemen.”

