Nieuwste ebola-uitbraak Congo eist al 55 levens; zorg is gratis

De jongste ebola-epidemie in Congo heeft al 55 levens geëist in het oosten van het Afrikaanse land. De overheid heeft drie maanden lang gratis zorg aangeboden, in de hoop dat zieke inwoners zich sneller bij een arts zullen melden.

Volgens de jongste balans van het ministerie van Gezondheid zijn in Mabalako-Mangina, het epicentrum van de epidemie in de provincie Noord-Kivu, vijf nieuwe dodelijke slachtoffers te betreuren. ,,In totaal zijn er 96 ebola-gevallen gemeld in de regio, waarvan er 69 zijn bevestigd en 27 waarschijnlijk zijn", zegt het directoraat-generaal voor de strijd tegen de ziekte.

Financiële drempel

Het ministerie van Gezondheid biedt de gratis zorg aan in de drie gebieden die het meest getroffen zijn door de epidemie, Mabalako, Oicha en Beni. ,,Doel is om de financiële drempel weg te nemen die zou kunnen verhinderen dat mensen naar de gezondheidscentra stappen", zegt dokter Bathé Ndjoloko Tambwe, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de ziektebestrijding.

Het gemiddelde inkomen van de ongeveer 80 miljoen Congolezen bedraagt 1,25 dollar per dag (ongeveer 1 euro). Op 1 augustus werd in Mangina, in de provincie Noord-Kivu, officieel afgekondigd dat het om een epidemie ging.

Sinds 1976 hebben tien ebola-epidemies Congo getroffen. Maar het is de eerste keer dat het virus woedt in een dichtbevolkt conflictgebied waar de bevolking zeer mobiel is.