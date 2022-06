Nigeriaanse topsenator (60) in Engeland opgepakt voor 'handel in kinderorganen’

De twee Nigeriaanse staatsburgers werden vanmiddag voorgeleid voor de rechtbank in Londen. Het gaat om voormalig senaatsvoorzitter Ike Ekweremadu (60) en zijn vijf jaar jongere echtgenote Beatrice Nwanneka Ekweremadu. Het tweetal probeerde via hun advocaat op borgtocht vrij te komen, maar de rechter bepaalde dat de zaak met twee weken wordt uitgesteld. Het echtpaar moet nu tot zeker 7 juli in de cel blijven.

Over de vermeende organenhandel is nog weinig bekend, maar volgens Britse media is een minderjarig slachtoffer opgevangen door de autoriteiten. Het zou gaan om een 15-jarige dakloze jongen die rondzwierf over de straten van Lagos, een van de grootste steden van Afrika. Hij zou door het Nigeriaanse echtpaar zijn opgevangen en naar het Verenigd Koninkrijk zijn gebracht. Hij verkeert in goede gezondheid, bevestigt de Metropolitan Police.

Moderne slavernij

Het strafrechtelijk onderzoek naar de Nigeriaanse senator kwam op gang nadat rechercheurs in mei werden gewaarschuwd voor mogelijk moderne slavernij in de omgeving van Londen. ,,Een kind is veiliggesteld. We werken nauw samen met andere organisaties en bieden voortdurend ondersteuning. Aangezien er nu een strafrechtelijk onderzoek loopt, geven we verder geen details”, aldus de politie.

De 60-jarige Ekweremadu, advocaat en politicus van beroep, was van 2007 tot 2019 de vicepresident van de Nigeriaanse senaat. Hij behoort tot de oppositiepartij Democratische Volkspartij (PDP).

