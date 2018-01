'Night Watcher' doet Britse miljonairs huiveren

De 61-jarige Susan Morris is de laatste in het rijtje voorname slachtoffers. Ze werd in november overvallen in haar miljoenenlandhuis in Kingswood, Surrey. Haar polsen werden vastgebonden met tiewraps. ,,Ik hoorde zijn harde stem achter me. Hij schreeuwde: ‘Ik wil de juwelen, laat me de kluis zien!’ Hij liet me zijn geweer zien, greep me overal vast, zelfs bij mijn borsten”, zo verscheen het verhaal van Susan gisteren in verschillende Britse media.



De dief verdween met kostbare juwelen en designhorloges. Susans man kwam thuis toen de crimineel al was verdwenen en trof zijn vrouw aan met gebonden handen. Ze was getraumatiseerd door de uiterst gewelddadige roofoverval, had een kaak gebroken en een tand verloren ,,Ik dacht dat ik verkracht zou worden. Hij stompte me overal en deed me erg veel pijn, maar steeds zoveel dat ik net niet bewusteloos raakte. Toen hij zijn wapen op me richtte, dacht ik dat mijn laatste uur had geslagen”, zei de vrouw.