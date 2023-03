Nobelprijswinnaar uit Belarus 10 jaar de cel in: ‘We moeten dit beschamende onrecht bestrijden’

De Belarussische Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski (60) is in zijn thuisland veroordeeld tot tien jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan geldsmokkel en financiering van ‘activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren’. Dat meldt de door hem opgerichte mensenrechtenorganisatie Viasna.

Ook twee bondgenoten van Bialiatski zijn veroordeeld. Zij moeten zeven en negen jaar de gevangenis in. Het drietal ontkende tijdens een hoorzitting schuldig te zijn. Volgens Viasna werden de mannen ervan beschuldigd geld naar Belarus te smokkelen voor de financiering van de oppositie.

Bialiatski’s organisatie verleende juridische en financiële steun aan Belarussen die na de presidentsverkiezingen van 2020 deelnamen aan de massaprotesten tegen de regering in Minsk. President Aleksandr Loekasjenko had de verkiezingswinst opgeëist, maar volgens de oppositie en de internationale gemeenschap was er sprake van fraude. De betogingen werden met harde hand de kop ingedrukt.

Nepproces

De naar Litouwen gevluchte oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die in 2020 de verkiezingswinst claimde, spreekt van een ‘nepproces’ tegen het drietal. ,,We moeten er alles aan doen om dit beschamende onrecht te bestrijden en hen te bevrijden”, schrijft ze op sociale media. Tegen Tichanovskaja is in Belarus veertien jaar geëist vanwege onder meer hoogverraad en het oprichten en leiden van een extremistische organisatie.

Bialiatski kreeg in 2020 in Zweden nog de Right Livelihood Award uitgereikt. © via REUTERS

Loekasjenko kwam bijna dertig jaar geleden in Belarus aan de macht. Hij wordt ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. Volgens mensenrechtenorganisaties telt Belarus ongeveer 1500 politieke gevangenen. Veel van de mensen zijn aangehouden sinds de presidentsverkiezingen van 2020.

Bialiatski won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede, samen met de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial en de Oekraïense mensenrechtenorganisatie Center for Civil Liberties. Hij werd door de jury geroemd als een van de initiatiefnemers van de democratische beweging die in de jaren tachtig in Belarus op gang kwam.