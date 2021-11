Nog 136 Nederlanders in Afghanistan moeten worden opgehaald

Afghanen over kritiek op Heumens­oord: ‘We zeggen onze familie maar niet dat we hier in een tent slapen’

De 37-jarige Zia uit Afghanistan herkent zich in de kritiek over de opvang in Heumensoord. Hij verblijft daar al vanaf de eerste week dat deze openging. ,,Een of twee weken, dat was wel te doen geweest. Maar we zitten hier nu al twee maanden: als dit nog veel langer gaat duren, komen er echt heel veel gezondheidsklachten, vrees ik. Want het is eigenlijk niet te doen.’’

11 november