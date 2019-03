Nog een schip in problemen voor Noorse kust, reddingsacties in volle gang

De autoriteiten zetten onder meer helikopters in om mensen van boord te halen. Het schip Viking Sky had motorpech en dreef richting land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. Het vaartuig heeft inmiddels weer een motor kunnen opstarten en ligt voor anker op zo’n 2 kilometer van de kust, zegt de maritieme reddingsdienst. Het zou niet meer ongecontroleerd ronddrijven.



De reddingsdienst zegt dat meerdere vaartuigen en vier helikopters zijn opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. ,,Als we iedereen moeten evacueren, gaat dat veel tijd kosten’', zegt een woordvoerder.



De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises.



De Noorse kustwacht heeft zaterdag een tweede noodsignaal ontvangen van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip (Hagland Captain) in de buurt van het cruiseschip.