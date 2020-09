Nog eens 200 walvissen gestrand bij zandbank Tasmanië

De reddingsoperatie, waarbij de gestrande walvissen terug in zee worden geduwd, is inmiddels drie dagen bezig. Bij verkenning vanuit de lucht is nu weer een nieuwe groep gestrande grienden ontdekt. Naar verwachting zijn de meeste van de 200 zeezoogdieren dood.

Duizenden kilo's

De ontdekking maakt de stranding op een zandbank bij Maquarie Harbour een van de grootste ooit in Australië. In 1996 spoelden 320 grienden aan de kust van West-Australië aan. Hoe en waardoor strandingen plaatsvinden is onbekend.

‘Overwegen nog geen euthanasie’

,,We zijn niet op het punt waarop we euthanasie overwegen”, zegt maritiem bioloog Kris Carlyon. ,,Maar het is iets dat we wel in ons achterhoofd hebben. We zijn er allemaal optimistisch over dat we er vandaag meer redden. We zijn nog steeds heel hoopvol.”