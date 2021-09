Nog eens drie Poolse regio’s noemen zichzelf geen ‘lhbt-vrije zone’ meer: stopzetting subsidie dreigde

Ophef bij concert­zaal New York om 'godslaster­lij­ke lesbische film' van Paul Verhoeven

15:00 In New York hebben tientallen katholieken gedemonstreerd tegen Benedetta, de nieuwste film van Paul Verhoeven. De film gaat over de liefde tussen twee lesbische nonnen. Volgens de betogers maakt Verhoeven zich schuldig aan een ‘godslasterlijke’ weergave van nonnen en het katholicisme. Eerder besloot Rusland de film compleet te verbieden.