Nog twee mensen vermist na lawine in Oostenrijk: ‘Overlevingskansen dalen snel’

Duikers in Berlijn op zoek naar deel buit spectaculaire diaman­troof uit Duits museum

Ongeveer twintig politieduikers zijn vandaag in een kanaal in Berlijn op zoek naar een deel van de juwelen die in 2019 werden buitgemaakt bij een inbraak in een museum in Dresden. De directe omgeving is afgezet en de operatie gaat nog wel enige tijd duren, laat de politie in een verklaring weten.

25 december