Nog twee Nederlandse slachtoffers van aanslagen Sri Lanka

In de wateren rond de Krim staan de NAVO en de Russen tegenover elkaar

12:00 Je ziet ze niet. Maar ze zijn er wel. En soms zie je ze heel even en dan zijn ze weer weg. Dan is die kleine Zwarte Zee ineens toch wel heel groot. Wie weet wat er allemaal achter de horizon schuilt. Nog nooit eerder was er zo’n grote oefening in de Zwarte Zee. ,,Eén fout, en het kan zo uit de hand lopen.”