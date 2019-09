Nolan (10) eet besmette hamburger van Lidl en sterft acht jaar later: ‘Einde van jarenlange kwelling’

'Ufo' boven België was op hol geslagen Ierse weerballon

16:57 Het uiteenspattende object dat afgelopen weekend boven Gent werd gezien was een weerballon van een Ierse student, laat het Belgische ufo-meldpunt maandag weten. Daar hadden 34 mensen een melding gedaan over een "exploderende bol" in de lucht.