Nonnen stelen half miljoen van katholieke school en vergokken het

Twee Amerikaanse nonnen blijken de afgelopen jaren zeker 500.000 dollar (bijna 440.000 euro) te hebben gestolen van een katholieke school in Californië. De waarschijnlijk gokverslaafde zusters jaagden het verduisterde geld er doorheen in casino's in Las Vegas.

Volgens ABC News kwam de diefstal aan het licht na een intern onderzoek naar zuster Mary Margaret Kreuper die in juni met pensioen ging als directeur van de St. James Catholic School in de plaats Torrance. De autoriteiten kregen een tip dat Kreuper, die 28 jaar op de school had gewerkt, misbruik zou hebben gemaakt van schoolgeld. De recherche ontdekte vervolgens dat ook zuster en docente Lana Chang zich schuldig had gemaakt aan verduistering van grote geldbedragen uit diverse schoolfondsen.

Het bisdom van Californië heeft de diefstal bevestigd en gereageerd op de handelswijze van de zondige zusters. ,,We wisten dat de twee nonnen regelmatig vaak samen op vakantie gingen naar Las Vegas, maar niet dat ze de schoolrekeningen daarvoor plunderden", aldus een woordvoerder. Volgens hem gingen Kreuper en de recent ontslagen Chang best slim te werk. De nonnen veranderden de administratie, zodat onduidelijk bleef waar het geld was gebleven.

Bidden

De nonnen hebben inmiddels na enig aandringen bekend, en het bisdom beraadt zich nog op sancties voor de stelende dames die bekend stonden als keurig en uiterst vroom. Volgens het bisdom hebben Kreuper en Chang veel spijt van hun daden. ,,Ze hebben diepe wroeging en bidden dagelijks om vergeving.” Waarschijnlijk moeten de vrouwen de 500.000 dollar terugbetalen aan de school die de ouders van alle leerlingen inmiddels per brief heeft geïnformeerd.