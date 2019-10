Noodklok om vluchtelingen Antillen: ‘mensen zijn echt aan het overleven’

Van Schaik was de afgelopen week op de Antillen. Zij zag met eigen ogen hoe schrijnend de situatie is. ,,Op Curaçao is het leven sowieso al moeilijk, er is hoge werkloosheid en het eiland kampt met veel uitdagingen. Voor de vluchtelingen op de eilanden is er helemaal niets geregeld, ze leven in de angst om opgepakt te worden, worden in detentie gezet, mogen niet werken en er zijn geen basisvoorzieningen voor ze. Er is alleen een kleine huisartsenpost.’’

Volgens Van Schaik kan het zo niet langer. ,,Er is niets structureels geregeld en wij zien de situatie ook echt niet beter worden. De vluchtelingen raken door hun spaargeld heen en kunnen nergens naar toe. Er zijn geen opvangcentra zoals in Nederland, mensen moeten zelf een kamertje huren, er is veel sprake van prostitutie, dat is dan vaak een uitweg. En de lokale bevolking hier is ook niet blij met de vluchtelingen, die hebben het zelf vaak ook al heel erg moeilijk.’’

Huilend

Quote Voor de vluchtelin­gen op de eilanden is er helemaal niets geregeld Marieke van Schaik De directeur van het Rode Kruis heeft de afgelopen week met vluchtelingen zelf gesproken. ,,Ik sprak een paar vrouwen, die zaten huilend aan een tafeltje. Ze willen alleen maar de mogelijkheid om te kunnen werken, dan kunnen ze voor zichzelf zorgen. Dit gebeurt wel binnen ons koninkrijk. Het gaat om 15.000 vluchtelingen op Aruba en ongeveer 25.000 op Curaçao. In Nederland zorgen we voor bed, bad en brood en wij vinden dat we hier ook moeten zorgen voor mensen in nood. Deze mensen zijn echt aan het overleven. Er zitten hier vrouwen met baby’s en dan maak je je heel erg zorgen. Ze hebben totaal geen uitzicht op een beter leven.’’



Het Rode Kruis hoopt dat alle betrokken partijen iets kunnen regelen. ,,Wij houden ons als Rode Kruis verre van politiek en wij weten dat ook de lokale bevolking het zwaar heeft. Maar we moeten met alle partijen om tafel om structureel iets te bieden aan die mensen. Vanuit humanitair oogpunt moeten ze in ieder geval basisvoorzieningen hebben, zoals woonruimte, voedsel en medische voorzieningen. We willen ook graag dat de Nederlands overheid financieel bijdraagt.’’

Groeiende hulpvraag

Het Rode Kruis biedt hulp aan alle kwetsbare mensen op de eilanden. Met name op Curaçao en Aruba wil het Rode Kruis meer hulp voor Venezolanen. ,,Ik sprak enkele Venezolaanse vrouwen die gevlucht zijn voor het geweld in hun land. Op Curaçao kunnen ze nauwelijks in hun levensonderhoud voorzien. Het Rode Kruis betaalde de kosten voor de bevalling van een tweeling van een van hen. De moeder maakt zich grote zorgen hoe ze de tweeling van twee maanden oud kan verzorgen. Zij en haar man zijn continu op zoek naar werk. Als ze iets vinden, is het voor even en worden ze heel slecht betaald. Bovendien zijn ze doodsbang om elk moment opgepakt te worden en te worden vastgezet.”