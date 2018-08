Noodlandingen na bommelding: 'Flessen drank gingen open'

Er was sprake van doodsangst, verklaarde een van de inzittenden van het Condor-toestel achteraf tegenover de Duitse krant Bild. ,,Iedereen dacht dat er elk moment een bom kon ontploffen. Vrouwen huilden, mensen troostten elkaar. Sommige passagiers openden de flessen sterke drank die ze tax free hadden gekocht, eentje stak zelfs een sigaret op."

Acute bedreiging

Vlucht DE69 van de Duitse luchtvaartmaatschappij was gisteravond met 273 passagiers en acht bemanningsleden onderweg van de Egyptische badplaats Hurghada naar Düsseldorf. Boven de Middellandse Zee sloeg de schrik de inzittenden om het hart.

,,Door de luidsprekers klonk opeens een bericht van de gezagvoerder: 'We moeten u helaas meedelen dat we te maken hebben met een acute bedreiging van ons vliegtuig waardoor we moeten landen op Kreta", vervolgt passagier Sacha Müller.

Toilet

Daarna duurde het nog 50 minuten voordat de Boeing 757-300 veilig aan de grond stond op de luchthaven van Chania aan de noordwestkant van het Griekse eiland. Zenuwslopend vanwege de acute dreiging en onduidelijkheid over de aard ervan, zegt Müller.

,,In een van de toiletten aan boord moet op een of andere manier het woord bom te zien zijn geweest. Na de landing werden we allemaal naar een afgesloten ruimte gebracht, moesten we onze mobieltjes afgeven voor onderzoek en mochten we slechts onder begeleiding naar het toilet. Daarna werd het vliegtuig volledig doorzocht met speurhonden."

Slechte grap

Pas rond middernacht mocht iedereen de afgesloten ruimte verlaten. De passagiers zouden worden ondergebracht in hotels maar doordat er niet genoeg bedden beschikbaar waren, zaten ze volgens Bild omstreeks 01.15 uur nog steeds op het vliegveld. In de loop van de nacht kregen de onfortuinlijke reizigers uiteindelijk te horen dat de bommelding waarschijnlijk een slechte grap was geweest.

Volgens Condor Airlines vliegen de 273 passagiers vandaag verder naar Düsseldorf. De luchtvaartmaatschappij verontschuldigde zich op Twitter voor het ongemak en verzekerde de reizigers 'dat de veiligheid van de passagiers en bemanning altijd op de eerste plaats komt'.

In Chili en Peru maakten vier vliegtuigen eveneens een noodlanding na een bommelding. Het waren twee toestellen van de Chileense luchtvaartmaatschappij LATAM Airlines en twee van budgetvlieger Sky. De vliegtuigen en passagiers werden op vliegvelden gecontroleerd. Daarbij werden geen sporen van een bom gevonden. Sky meldde later nog dat een derde toestel wegens de bommelding niet was opgestegen.