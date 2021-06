Noodtoestand in Californië en Louisiana om extreem weer

Spanjaard eet delen moeder op (rauw en gekookt) en moet ruim 15 jaar de cel in

15 juni Een Spanjaard die delen van zijn moeder heeft opgegeten, is veroordeeld tot vijftien jaar cel én vijf maanden cel. De rechtbank in Madrid acht de man schuldig aan het wurgen van zijn moeder en het opeten van het in stukken gesneden lichaam. Een politieagent zei tijdens het proces dat de verdachte bij zijn arrestatie vertelde dat hij wat delen rauw had gegeten, andere had gekookt en ook aan zijn hond had gevoerd.