Noodweer treft Mallorca voor tweede keer in korte tijd

‘Turkije heeft bewijs en weet wie verantwoor­de­lijk is voor het lot van Khashoggi’

13:47 Turkije heeft ‘bewijsmateriaal in handen, voortkomend uit het onderzoek, over wat er met Khashoggi is gebeurd en wie er verantwoordelijk is’. Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu, tijdens zijn bezoek aan Albanië gezegd over de mysterieuze verdwijning van de Saoedische journalist.