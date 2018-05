Noord- en Zuid-Korea vallen elkaar in de armen bij tweede vredesontmoeting

Kim en Moon spraken met elkaar over de vredesvoorstellen die zij eerder deden tijdens hun eerste ontmoeting. Ook spraken de beide politieke leiders over Kims mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. President Moon zal later vandaag melden wat zijn overleg met de Noord-Koreaan heeft opgeleverd.



De ontmoeting iets ten noorden van de zwaarbewaakte de grens tussen beide Korea's vond enkele uren plaats nadat Moon zijn opluchting had geuit over het mogelijk toch doorgaan van een topontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un. Die deur was afgelopen week door Trump dichtgegooid, nadat heisa was ontstaan over uitlatingen van vicepresident Mike Pence.