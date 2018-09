Noord- en Zuid-Korea zetten nieuwe stap richting vrede

Bisdom Brooklyn betaalt miljoenen aan slachtof­fers seksueel misbruik

5:57 Vier mannen die als kind seksueel misbruikt zijn door een docent religie van de Rooms-Katholieke kerk krijgen een schadevergoeding van 27,5 miljoen dollar. De nu 67-jarige Angelo Serrano misbruikte hen in de kerk, in het appartement van de leraar achter de kerk en in de naschoolse opvang.