Noord-Ierland wil af van de oude mannen en hun politieke geneuzel

We sturen pantserhou­wit­sers naar Oekraïne: 'Ze kunnen vuren en metéen wegrijden’

Nederland en Duitsland sturen samen twaalf pantserhouwitsers naar Oekraïne. Wat zijn dat eigenlijk precies? En gaan ze het verschil maken in Oekraïne? We vragen het voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif. ,,Ik zou niet graag in de schoenen staan van degene die bij het Oekraïense leger verantwoordelijk is voor de logistiek.”

6 mei