Noord-Ierse politie: 'Echte IRA' mogelijk achter explosie

Vlakbij een rechtbank in het centrum van de stad ontplofte zaterdagavond een auto. De politie was een kwartier van te voren gewaarschuwd en had slechts die tijd om een heleboel mensen te evacueren. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van de ontploffing. Op de video is te zien dat de auto geparkeerd wordt en de vermoedelijke bestuurder wegrent. In de tussentijd wandelt nog een groep voorbijgangers langs de auto voordat die explodeert. Niemand raakte door de autobom gewond.

Brexit

De 'Real IRA' of de Nieuwe IRA heeft er volgens de krant The Irish Independent nooit een geheim van gemaakt de verwarring rond de brexit graag te gebruiken. Republikeinen willen Noord-Ierland bij de republiek voegen en unionisten willen Brits blijven.

Extremisten hebben jarenlang bruut geweld gebruikt in hun strijd. Maar het bloedvergieten is in 1998 met een vredesakkoord gestopt. Die vrede loopt gevaar door de brexit. Het vredesakkoord gaat er van uit dat er geen echte grens is tussen Brits Ierland de rest van het eiland, maar een 'no-dealbrexit' maakt hier een buitengrens van de EU van. De afspraken die Londen heeft gemaakt met Brussel plaatsen Noord-Ierland voorlopig in een aparte positie en dichterbij de EU dan de rest van het koninkrijk. Unionisten vrezen dat ze dan bij Ierland horen.