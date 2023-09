Noord-Korea laat eerste nucleaire aanvalsonderzeeër te water

Met video Vergeet kappers en kroegen, dit is hoe miljarden aan cokewin­sten worden witgewas­sen

Vergeet kappers en kroegen. Bij het witwassen van de honderden miljoenen aan Nederlandse cokewinsten draait alles om het verplaatsen van geld naar de andere kant van de wereld. Een verhaal over geldkoeriers in auto’s met verborgen ruimtes, een 5 euro-briefje als wachtwoord en de man-van-500-miljoen. Welkom in de wondere wereld van de narcobankiers.