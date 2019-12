Noord-Korea maakt president Trump uit voor ‘ongeduldige oude man’

Het antwoord uit Pyongyang komt in een reactie op dreigende uitspraken uit Washington over een Noord-Koreaanse rakettest in de nacht van zaterdag op zondag. Trump waarschuwde Noord-Korea ervoor het land veel heeft te verliezen als het zich vijandig gedraagt tegenover de VS. Het was een reactie op een, volgens Noord-Korea, ‘zeer belangrijke test’ die is uitgevoerd op raketbasis Sohae in het westen van het land.



De dialoog tussen de twee landen over het ontmantelen van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is vastgelopen en ligt sinds begin dit jaar stil. Pyongyang heeft Washington tot het nieuwe jaar de tijd gegeven om met nieuwe voorstellen te komen, anders zou het een ‘nieuw pad’ inslaan. Enkele uren voordat het regime het nieuws van de test bekendmaakte, zei Trump dat eventuele vijandigheden door Noord-Korea hem zouden ‘verbazen’.