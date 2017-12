Noord-Korea noemt nieuwe VN-sancties 'oorlogsdaad'

Het ministerie zei in de verklaring ook dat 'Noord-Korea doorgaat met de opbouw van een nucleair zelfverdedigingsapparaat om de chantage en vijandige gebaren door de Amerikaanse kernmacht te weren.' Het land zei in de verklaring 'door te gaan met het programma net zolang tot de sterkte van het kernarsenaal gelijk is aan dat van de VS.'