Noord-Korea over Trump: Niets hypocrieter dan loze belofte

In een lange verklaring die werd verspreid door staatspersbureau KCNA, zegt de minister dat terwijl de mensen in beide landen vrede willen, Washington ,,er alles aan deed om de situatie alleen maar te verergeren’’.

,,Wat opvalt is dat de hoop op verbeterde betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS, die twee jaar geleden hoog in de lucht stond onder de wereldwijde schijnwerpers, nu is veranderd in wanhoop, die wordt gekenmerkt door een spiraal van achteruitgang’’, aldus Ri in de verklaring.