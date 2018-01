Noord-Korea stuurt orkest naar Winterspelen

Tientallen gokkers springen in Florida van brandend veerbootje

13:42 Tientallen goklustigen in Florida hebben zich gisteren ternauwernood in veiligheid kunnen brengen, toen een bootje dat hen naar een casinoschip zou brengen in brand vloog. Terwijl het vaartuig in ijltempo afbrandde en dikke zwarte rook opsteeg, doken bemanning en passagiers in het koude water van de Mexicaanse golf.