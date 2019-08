Noord-Korea testte nieuw wapen, Kim bij lancering

Video Zwaarbewa­pen­de Noor maakt slachtof­fer in moskee, dode vrouw in huis schutter

0:58 Door een schietpartij bij de al-Noor moskee in de Noorse plaats Bærum is zeker één persoon gewond geraakt. De politie meldt dat een verdachte is gearresteerd. De dader had volgens het hoofd van het gebedshuis meerdere vuurwapens bij zich. In zijn huis is een dode vrouw gevonden. De vrouw is familie van de schutter in de moskee. Hij wordt gezien als verdachte in het moordonderzoek.