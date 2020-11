Noord-Korea verbiedt roken in publieke ruimtes

Noord-Koreanen mogen niet meer roken in bepaalde gebouwen, zoals politieke onderwijscentra, zorginstellingen, theaters en bioscopen. In Noord-Korea is roken populair. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rookte in 2013 bijna 44 procent van de mannen.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un staat bekend als een kettingroker. Regelmatig staat hij op de foto met een sigaret in zijn hand. Toen hij in 2019 op weg was naar zijn tweede ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in de Vietnamese stad Hanoi, laste hij in de Chinese stad Nanning op het treinstation een rookpauze in.