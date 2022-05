Noord-Korea vuurt opnieuw ongeïdentificeerd projectiel af

De meest recente rakettest was woensdag. De Verenigde Staten meldden daarop dat Noord-Korea voorbereidingen treft om ook een nucleaire test uit te voeren op het terrein voor kernwapenproeven in Punggye-ri. Volgens de VS zou zo’n test nog deze maand kunnen plaatsvinden. Kishi herhaalde deze waarschuwing zaterdag. Volgens de minister moet rekening worden gehouden met meer “provocerende handelingen” door Noord-Korea. De laatste kernproef van Noord-Korea was in 2017.