Noord-Korea vuurt opnieuw raket af, dit keer voor luchtafweer

Levenslang de cel in voor bloedbad bij Amerikaan­se krant Capital Gazette

28 september Een man heeft in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen voor een schietpartij bij een krant in Annapolis (Maryland). Er kwamen vijf mensen om het leven toen Jarrod Ramos in 2018 de redactie binnenviel van de Capital Gazette en begon te schieten.