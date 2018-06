Noord-Koreaanse gezant Kim Yong-chol brengt bezoek aan Witte Huis

Woensdag arriveerde een delegatie in New York om te overleggen over een mogelijke ontmoeting tussen Trump en Kim volgende maand. Volgens Trump verlopen die gesprekken goed. Buitenland minister Mike Pompeo zette gisteren foto's op Twitter waarop hij aan tafel zat met Kim Yong-chol. Pompeo noemde de het diner 'een nuttige bijeenkomst'. Op de beelden is te zien hoe de aanwezigen lachend toasten.



Denuclearisatie

De VS wil dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma ontmantelt. Noord-Korea moet maken duidelijk in welke mate het bereid is in te gaan op die eis. Kim Jong-un liet gisteren weten nog steeds de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland voor te staan.



Het Witte Huis suggereerde in de afgelopen dagen dat de ontmoeting tussen Trump en Kim kan doorgaan op 12 juni in Singapore. Trump zag eerder van die topontmoeting af wegens negatieve uitlatingen van Kim.



Die waren een reactie op opmerkingen van vice-president Mike Pence, die een vergelijking trok tussen Noord-Korea en de nadagen van de Libische dictator Khadaffi.