Noord-Koreaanse leider Kim geeft opdracht om productie van nucleaire wapens op te voeren

Musk erkent in e-mail: Twitter is sinds zijn komst 24 miljard dollar minder waard geworden

Volgens Elon Musk is Twitter nu ongeveer 20 miljard dollar (18,55 miljard euro) waard, zo scheef hij vrijdag in een e-mail aan medewerkers van het bedrijf. In oktober betaalde Musk nog 44 miljard dollar voor het sociale netwerk.