Noord-Koreaanse leider Kim in Rusland aangekomen met extreem bepantserde trein voor ontmoeting met Poetin

De zwaar gepantserde trein waarin de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reist, is dinsdagochtend in Rusland aangekomen. Hij verliet zijn trein om lokale functionarissen te ontmoeten op het Russische grensstation Chasan voordat hij zijn weg vervolgde naar Vladivostok, waar president Vladimir Poetin hem zal ontvangen.

Het is een zwaar bewapend circus dat onderweg is naar de oostelijke Russische stad, want Kim-dynastie heeft negentig gepantserde treinwagons tot haar beschikking. De trein haalt, door de zwaarte van de bepantsering, een maximumsnelheid van ongeveer 60 kilometer per uur. Naar verluidt reizen er duizenden bewakers mee. De trein is onder meer uitgerust met luxe roze-rood leren fauteuils en een vergaderzaal. Bij een eerdere ontmoeting in 2019 gaf Poetin de Noord-Koreaanse leider een theeservies dat geschikt zou zijn voor gebruik in zijn gepantserde trein.

Maandag bevestigde het Kremlin al dat Kim Rusland zou bezoeken op uitnodiging van de Russische president en dat de twee leiders elkaar zullen ontmoeten in de oostelijke stad Vladivostok. ,,Het wordt een volwaardig bezoek”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. ,,Er zullen onderhandelingen plaatsvinden tussen twee delegaties, en daarna zullen de leiders, indien nodig, hun communicatie één-op-één voortzetten.”

Ook Poetin wordt dinsdag in Vladivostok verwacht. Hij woont er de hoofdsessie van het Eastern Economic Forum bij, dat tot en met woensdag duurt. Zijn ontmoetingen met Kim vinden naar verwachting plaats aan de zijlijn van het forum. Er is echter geen bevestiging van de locatie of van Kims aanwezigheid bij het evenement. Een ontmoeting tussen Poetin en Kim zou ook na het forum kunnen plaatsvinden.

Volgens Amerikaanse functionarissen wil Poetin wapens kopen van Noord-Korea en wil Kim in ruil Russische satelliettechnologie, nucleair aangedreven onderzeeërs en voedselhulp voor zijn verarmde bevolking. Pyongyang en Moskou ontkennen dat Noord-Korea bereid is wapens te leveren aan Rusland, dat voor de oorlog in Oekraïne de nodige wapenvoorraden heeft moeten aanspreken.

Defensiesamenwerking

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bestaat de Noord-Koreaanse delegatie uit vooraanstaande functionarissen van de regerende Arbeiderspartij, de regering en de strijdkrachten. Onder hen bevinden zich ook partijleden die zich bezighouden met de defensie-industrie en militaire zaken. Dat suggereert dat defensiesamenwerking in ieder geval op de agenda staat.

De Noord-Koreaanse leider verlaat zijn land zelden en dit is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronapandemie dat hij naar het buitenland reist. De laatste keer dat Kim buiten zijn landsgrenzen kwam was in 2019, toen hij eveneens naar Vladivostok ging voor een gesprek met Poetin.