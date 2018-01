Noord-Koreaanse popdiva in eigen land geen ster

Megaster Hyon voert in Seoul straks de band Samjiyon aan, een groep muzikanten, vocalisten en dansers. Gek genoeg krijgen haar verrichtingen in eigen land bar weinig publiciteit. Het land kent geen shownieuws en dus ook geen paparazzi. Het publiek ziet alleen wat de overheid toelaat. Hyons eigen popgroepje Moranbong, dat werd opgericht nadat de grote leider in 2012 aan de macht kwam, bezingt vooral Pyongyangs enige ster: Kim Jong-un.



De uitdossing van Moranbongs tien leden tellende bezetting was voer voor speculatie: zou Kim zich openstellen voor de buitenwereld? Korte rokjes, elektrische gitaren, suggestieve pasjes en een duidelijk Westerse muziekstijl deden het nodige vermoeden. In 2015 bleek het allemaal deel uit te maken van Noord-Korea’s propagandamachine. Een internationaal debuut werd op het laatste nippertje afgeblazen.



Tegenwoordig houdt de band zich, met teksten die vooral over de liefde voor Kim Jong-un gaan, netjes aan de regels die de overheid stelt. De verheerlijking van Kim, de wijsheid van de regeringspartij en de onzelfzuchtigheid van de Noord-Koreanen klinken door in elk nummer. Bij optredens van Moranbong, vooral tijdens partijbijeenkomsten, prijken achter de band afbeeldingen van raketten, het leger en bovenal Kim zelf.