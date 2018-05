Noord-Koreaanse topfunctionaris op weg naar Verenigde Staten

Trump ontmoet Abe nog voor Korea-top

28 mei De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Japanse premier Shinzo Abe afgesproken elkaar te ontmoeten vóór een mogelijke top met de Noord-Koreaans leider Kim Jong-un. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De plaats is niet genoemd. Een mogelijkheid is de G7-bijeenkomst op 8 en 9 juni in Canada.