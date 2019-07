Noordelijkste plaats ter wereld breekt warmterecord: 21 graden Celsius

Canadese media wijzen erop dat het begin deze week warmer was in Alert dan in het westelijke British Columbia dat bekendstaat om zijn zachte klimaat. De gemiddelde temperatuur in juli in Alert is normaal gesproken 7 graden. Alert ligt vlak boven Groenland en slechts 900 kilometer van de Noordpool.



Volgens Canadese meteorologen is de warmte in het noordelijke territorium Nunavut een gevolg van meerdere factoren, inclusief een luchtstroom die vanuit het zuidoosten van de VS toevallig haar weg naar het noorden heeft gevonden.



,,Statistisch gezien is dit behoorlijk fenomenaal’’, zegt Armel Castellan, een weerkundige van het Canadese ministerie van Milieu. ,,Het is één voorbeeld tussen honderden en honderden andere records die door de opwarming van de aarde worden gebroken.’’